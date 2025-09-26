DAX23.728 -0,1%ESt505.509 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.225 -0,1%Nas22.675 +0,9%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1735 +0,4%Öl68,11 -2,4%Gold3.826 +1,7%
So entwickelt sich Bijou Brigitte

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gibt am Nachmittag ab

29.09.25 16:11 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Das Papier von Bijou Brigitte gab in der Stuttgart-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 40,30 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,70 EUR 0,10 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie musste um 16:00 Uhr im Stuttgart-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 40,30 EUR. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,20 EUR nach. Bei 40,70 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 12.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2024 (33,35 EUR). Mit einem Kursverlust von 17,25 Prozent würde die Bijou Brigitte-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 89,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Nachrichten zu Bijou Brigitte AG

