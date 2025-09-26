Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag mit KursVerlusten

Bijou Brigitte im Blick

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 40,30 EUR abwärts.

Um 11:38 Uhr rutschte die Bijou Brigitte-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 40,30 EUR ab. In der Spitze büßte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,40 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 449 Bijou Brigitte-Aktien.

Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2024 bei 33,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 17,37 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 abgelaufenen Quartal legte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 89,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

