Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag mit KursVerlusten
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 40,30 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 11:38 Uhr rutschte die Bijou Brigitte-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 40,30 EUR ab. In der Spitze büßte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,40 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 449 Bijou Brigitte-Aktien.
Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2024 bei 33,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 17,37 Prozent wieder erreichen.
Die Bilanz zum am 30.09.2014 abgelaufenen Quartal legte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 89,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|18.06.2010
|Bijou Brigitte per Stopp-Buy-Limit einsteigen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|31.08.2010
|Bijou Brigitte modische Accessoires halten
|SES Research/ Warburg Gruppe
|06.08.2009
|Bijou Brigitte Stopp auf 90 EUR ziehen
|Focus Money
|24.04.2009
|Bijou Brigitte unter 60 EUR ein Kauf
|Prior Börse
|25.03.2009
|Bijou Brigitte halten
|Der Börsendienst
|25.10.2006
|Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlich
|Prior Börse
