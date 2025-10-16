DAX24.115 -0,3%Est505.601 -0,1%MSCI World4.308 +0,1%Top 10 Crypto15,15 -0,5%Nas22.670 +0,7%Bitcoin94.906 -0,2%Euro1,1658 +0,1%Öl62,36 -0,2%Gold4.231 +0,5%
Aktie im Fokus

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag mit negativen Vorzeichen

16.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 40,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,60 EUR 0,40 EUR 1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:02 Uhr um 1,0 Prozent auf 40,50 EUR nach. Die Bijou Brigitte-Aktie gab in der Spitze bis auf 40,50 EUR nach. Bei 40,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 218 Bijou Brigitte-Aktien.

Bei 46,50 EUR markierte der Titel am 11.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 12,90 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2024 auf bis zu 33,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals präsentierte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

