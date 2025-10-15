Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Stuttgart-Handel gewannen die Bijou Brigitte-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Die Bijou Brigitte-Aktie stieg im Stuttgart-Handel. Um 16:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 40,70 EUR. Bei 40,70 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 40,20 EUR. Bisher wurden heute 751 Bijou Brigitte-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,25 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2024 auf bis zu 33,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt.

