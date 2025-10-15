Bijou Brigitte Aktie News: Anleger greifen bei Bijou Brigitte am Mittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zuletzt ging es für das Bijou Brigitte-Papier aufwärts. Im Stuttgart-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 40,40 EUR.
Das Papier von Bijou Brigitte konnte um 12:00 Uhr klettern und stieg im Stuttgart-Handel um 0,2 Prozent auf 40,40 EUR. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,60 EUR zu. Bei 40,20 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 751 Bijou Brigitte-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 13,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2024 Kursverluste bis auf 33,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,45 Prozent würde die Bijou Brigitte-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bijou Brigitte ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt.
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
