Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 40,60 EUR abwärts.

Die Bijou Brigitte-Aktie wies um 09:18 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 40,60 EUR abwärts. Im Tief verlor die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,20 EUR. Bei 40,20 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Bisher wurden heute 150 Bijou Brigitte-Aktien gehandelt.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,70 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bijou Brigitte-Aktie somit 13,06 Prozent niedriger. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 17,49 Prozent wieder erreichen.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Bijou Brigitte im vergangenen Quartal 89,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umsetzen können.

