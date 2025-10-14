Bijou Brigitte Aktie News: Anleger schicken Bijou Brigitte am Dienstagmittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Stuttgart-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 40,00 EUR abwärts.
Die Bijou Brigitte-Aktie musste um 12:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Stuttgart-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 40,00 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 40,00 EUR. Bei 40,00 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Über Stuttgart wurden im bisherigen Handelsverlauf 200 Bijou Brigitte-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 16,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,35 EUR am 03.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie.
Am 06.11.2014 äußerte sich Bijou Brigitte zu den Kennzahlen des am 30.09.2014 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
