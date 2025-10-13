Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 40,70 EUR.

Das Papier von Bijou Brigitte gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:02 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 40,70 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 40,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Am 11.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 14,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,30 EUR am 03.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker