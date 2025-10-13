DAX24.351 +0,5%Est505.556 +0,4%MSCI World4.271 +0,8%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.549 +1,6%Bitcoin98.629 -0,7%Euro1,1565 -0,4%Öl63,68 +2,6%Gold4.094 +1,9%
Kursverlauf

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gibt am Nachmittag nach

13.10.25 16:08 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gibt am Nachmittag nach

13.10.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 40,20 EUR.

Die Aktie notierte um 15:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 40,20 EUR. Im Tief verlor die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,00 EUR. Mit einem Wert von 40,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.152 Bijou Brigitte-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 46,50 EUR markierte der Titel am 11.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bijou Brigitte-Aktie 20,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte die Kennzahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 89,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker

Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
