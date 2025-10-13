DAX24.304 +0,3%Est505.558 +0,5%MSCI World4.238 ±0,0%Top 10 Crypto15,74 +2,7%Nas22.204 -3,6%Bitcoin98.566 -0,7%Euro1,1579 -0,3%Öl63,73 +2,6%Gold4.078 +1,5%
Bijou Brigitte im Fokus

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verbilligt sich am Montagmittag

13.10.25 12:04 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verbilligt sich am Montagmittag

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 40,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,20 EUR -0,70 EUR -1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Bijou Brigitte-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:46 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 40,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bijou Brigitte-Aktie bisher bei 40,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 40,70 EUR. Zuletzt wechselten 697 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

Am 11.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 46,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 16,25 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 16,75 Prozent würde die Bijou Brigitte-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bijou Brigitte gewährte am 06.11.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Bijou Brigitte hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 89,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

