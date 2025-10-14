Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bijou Brigitte konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 40,30 EUR.

Um 15:48 Uhr ging es für das Bijou Brigitte-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 40,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 40,40 EUR. Mit einem Wert von 40,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 197 Bijou Brigitte-Aktien umgesetzt.

Bei 46,50 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 33,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Verlust von 17,37 Prozent wieder erreichen.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bijou Brigitte hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

