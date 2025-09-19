Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 39,90 EUR.

Um 16:00 Uhr konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 0,5 Prozent auf 39,90 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 40,10 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 39,70 EUR. Im Stuttgart-Handel wechselten bis jetzt 5 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,50 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2025. 16,54 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 33,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 16,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

