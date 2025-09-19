Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Im Stuttgart-Handel gewannen die Bijou Brigitte-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von Bijou Brigitte legte um 12:00 Uhr zu und stieg im Stuttgart-Handel um 0,3 Prozent auf 39,80 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,10 EUR an. Bei 39,70 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Stuttgart-Handel 5 Bijou Brigitte-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 46,50 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bijou Brigitte-Aktie 16,83 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 33,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 16,21 Prozent Luft nach unten.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker