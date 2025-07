Bijou Brigitte Aktie News: Anleger schicken Bijou Brigitte am Freitagnachmittag ins Minus

Kurs der Bijou Brigitte

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 38,10 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie wies um 15:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 38,10 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 38,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 38,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.319 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.06.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 22,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,00 EUR am 22.08.2024. Abschläge von 18,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bijou Brigitte gewährte am 06.11.2014 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2014 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 89,00 Mio. EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.net

