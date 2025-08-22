Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte verbilligt sich am Mittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zuletzt fiel die Bijou Brigitte-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 39,00 EUR ab.

Die Bijou Brigitte-Aktie notierte um 11:42 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 39,00 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie sank bis auf 39,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 39,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bijou Brigitte-Aktien beläuft sich auf 1.017 Stück.

Am 11.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR. 19,23 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,10 EUR am 27.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 20,26 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 06.11.2014 äußerte sich Bijou Brigitte zu den Kennzahlen des am 30.09.2014 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,36 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 89,00 Mio. EUR gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker