Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte steigt am Mittwochvormittag

Bijou Brigitte im Fokus

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Bijou Brigitte-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 40,70 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Bijou Brigitte-Papiere um 09:02 Uhr 0,5 Prozent. Die Bijou Brigitte-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,70 EUR an. Bei 40,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Bijou Brigitte-Aktie belief sich zuletzt auf 3 Aktien.

Bei 46,50 EUR erreichte der Titel am 11.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,25 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 33,30 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bijou Brigitte-Aktie 22,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Bijou Brigitte im vergangenen Quartal 89,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker