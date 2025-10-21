DAX24.307 +0,2%Est505.693 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1621 -0,2%Öl61,53 +1,0%Gold4.263 -2,1%
Aktienkurs aktuell

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag im Aufwind

21.10.25 12:05 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag im Aufwind

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 41,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
40,80 EUR -0,20 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 12:00 Uhr konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 0,5 Prozent auf 41,00 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie legte bis auf 41,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 40,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 800 Bijou Brigitte-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,41 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,66 Prozent würde die Bijou Brigitte-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 06.11.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

