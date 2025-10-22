DAX24.315 -0,1%Est505.683 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1586 -0,2%Öl62,06 +0,7%Gold4.087 -0,9%
Bijou Brigitte im Fokus

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

22.10.25 12:04 Uhr

22.10.25 12:04 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Zuletzt konnte die Aktie von Bijou Brigitte zulegen und verteuerte sich in der Stuttgart-Sitzung um 0,7 Prozent auf 41,00 EUR.

Aktien
Bijou Brigitte AG
40,60 EUR 0,10 EUR 0,25%
Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 12:00 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 41,00 EUR. Bei 41,00 EUR erreichte die Bijou Brigitte-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 40,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 46,50 EUR an. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 11,83 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2024 Kursverluste bis auf 33,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bijou Brigitte ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 89,00 Mio. EUR eingefahren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
