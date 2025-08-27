Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bijou Brigitte. Das Papier von Bijou Brigitte legte zuletzt zu und stieg im Stuttgart-Handel um 0,3 Prozent auf 39,30 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 09:15 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 39,30 EUR. Bei 39,30 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 39,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 46,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. 18,32 Prozent Plus fehlen der Bijou Brigitte-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie 15,14 Prozent sinken.

Am 06.11.2014 äußerte sich Bijou Brigitte zu den Kennzahlen des am 30.09.2014 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,36 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89,00 Mio. EUR.

