Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Bijou Brigitte zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Bijou Brigitte-Aktie im Stuttgart-Handel und tendierte zuletzt bei 40,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im Stuttgart-Handel kam die Bijou Brigitte-Aktie um 16:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 40,60 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,60 EUR an. Die Bijou Brigitte-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,20 EUR ab. Mit einem Wert von 40,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Gewinne von 14,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Abschläge von 17,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Bijou Brigitte ließ sich am 06.11.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Bijou Brigitte im vergangenen Quartal 89,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umsetzen können.
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2006
|Bijou Brigitte Halbierung wahrscheinlich
|Prior Börse
