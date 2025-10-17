Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Vormittag stabil

Kurs der Bijou Brigitte

Die Aktie von Bijou Brigitte zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Die Bijou Brigitte-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Stuttgart-Handel notierte das Papier bei 40,60 EUR.

Mit einem Kurs von 40,60 EUR zeigte sich die Bijou Brigitte-Aktie im Stuttgart-Handel um 09:15 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,60 EUR. Der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 40,50 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 40,50 EUR.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 12,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 33,35 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,86 Prozent.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte die Kennzahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89,00 Mio. EUR.

