Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Der Bijou Brigitte-Aktie ging im Stuttgart-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 38,70 EUR.
Um 16:00 Uhr fiel die Bijou Brigitte-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 38,70 EUR ab. Im Tief verlor die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 38,60 EUR. Bei 38,80 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,50 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,16 Prozent. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,35 EUR ab. Mit Abgaben von 13,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Am 06.11.2014 lud Bijou Brigitte zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2014 endete. Das EPS belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.
