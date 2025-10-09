Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Donnerstagmittag mit Einbußen

Bijou Brigitte im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Stuttgart-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 40,70 EUR.

Um 12:00 Uhr fiel die Bijou Brigitte-Aktie. Im Stuttgart-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 40,70 EUR ab. In der Spitze büßte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 40,50 EUR ein. Bei 41,20 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag.

Bei 46,50 EUR markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 14,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 33,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bijou Brigitte-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bijou Brigitte ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Bijou Brigitte im vergangenen Quartal 89,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umsetzen können.

