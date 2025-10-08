Bijou Brigitte Aktie News: Anleger schicken Bijou Brigitte am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Aktie verlor zuletzt in der Stuttgart-Sitzung 1,2 Prozent auf 40,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Bijou Brigitte-Aktie notierte um 16:00 Uhr im Stuttgart-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 40,80 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie sank bis auf 40,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 40,40 EUR.
Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 46,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bijou Brigitte-Aktie 13,97 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 33,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.12.2024). Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 22,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Am 06.11.2014 äußerte sich Bijou Brigitte zu den Kennzahlen des am 30.09.2014 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bijou Brigitte ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Nachrichten zu Bijou Brigitte AG
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
