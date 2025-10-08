Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte tendiert am Mittag tiefer

Bijou Brigitte im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Das Papier von Bijou Brigitte befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 40,90 EUR ab.

Die Bijou Brigitte-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 40,90 EUR abwärts. Bei 40,90 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,00 EUR. Von der Bijou Brigitte-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.163 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,50 EUR) erklomm das Papier am 11.06.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bijou Brigitte-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2024 Kursverluste bis auf 33,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,58 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,36 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bijou Brigitte 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

