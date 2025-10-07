Bijou Brigitte Aktie News: Anleger schicken Bijou Brigitte am Dienstagmittag ins Plus

Kursverlauf

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Bijou Brigitte-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 41,10 EUR nach oben.

Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 12:00 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 41,10 EUR. In der Spitze legte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 41,10 EUR zu. Bei 41,00 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.12.2024 (33,35 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 18,86 Prozent Luft nach unten.

Am 06.11.2014 lud Bijou Brigitte zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2014 endete. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89,00 Mio. EUR.

