Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie konnte zuletzt im Stuttgart-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 41,10 EUR.

Die Aktie legte um 16:00 Uhr in der Stuttgart-Sitzung 0,5 Prozent auf 41,10 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 41,10 EUR. Mit einem Wert von 41,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 46,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bijou Brigitte-Aktie mit einem Kursplus von 13,14 Prozent wieder erreichen. Am 03.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,36 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,36 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

