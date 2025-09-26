DAX23.816 +0,3%ESt505.517 +0,2%Top 10 Crypto15,59 -2,0%Dow46.320 ±0,0%Nas22.522 -0,3%Bitcoin96.715 -0,8%Euro1,1730 ±0,0%Öl67,13 -0,8%Gold3.821 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX in Grün -- Zurückhaltung an US-Börsen erwartet -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental, Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich Vor drohendem US-Shutdown ab Mittwoch: DAX präsentiert sich freundlich
Jahreszahlen: Clara Technologies-Aktie nach Umsatzrückgang im Fokus Jahreszahlen: Clara Technologies-Aktie nach Umsatzrückgang im Fokus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Hugo Boss auf 39 Euro - 'Neutral'

30.09.25 13:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HUGO BOSS AG
40,36 EUR -0,46 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HUGO BOSS von 39,50 auf 39,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm am Montagabend mit Blick auf den Quartalsbericht Anfang November ein Finetuning an ihren Schätzungen vor. Sie arbeitete jüngste Branchendaten, Währungsbewegungen und Signale aus dem Modekonzern ein./rob/ag/la

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:50 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf HUGO BOSS

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HUGO BOSS

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HUGO BOSS AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HUGO BOSS AG

DatumRatingAnalyst
10:11HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
09:31HUGO BOSS NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025HUGO BOSS NeutralUBS AG
29.09.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
29.09.2025HUGO BOSS HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
15.09.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
18.08.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
11.08.2025HUGO BOSS OutperformRBC Capital Markets
08.08.2025HUGO BOSS KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10:11HUGO BOSS HoldDeutsche Bank AG
09:31HUGO BOSS NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025HUGO BOSS NeutralUBS AG
29.09.2025HUGO BOSS HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025HUGO BOSS NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.04.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
10.03.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
18.01.2023HUGO BOSS SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
28.09.2022HUGO BOSS ReduceBaader Bank
05.05.2021HUGO BOSS VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HUGO BOSS AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen