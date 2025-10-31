DAX 23.946 -0,8%ESt50 5.658 -0,4%MSCI World 4.360 -0,8%Top 10 Crypto 13,66 -3,8%Nas 23.507 -1,4%Bitcoin 89.189 -3,6%Euro 1,1490 -0,3%Öl 64,47 -0,6%Gold 3.968 -0,8%
HUGO BOSS Aktie

36,93 EUR -1,10 EUR -2,89 %
STU
Marktkap. 2,65 Mrd. EUR

KGV 14,48 Div. Rendite 3,13%
WKN A1PHFF

ISIN DE000A1PHFF7

Symbol HUGPF

JP Morgan Chase & Co.

HUGO BOSS Neutral

17:16 Uhr
HUGO BOSS Neutral
Aktie in diesem Artikel
HUGO BOSS AG
36,93 EUR -1,10 EUR -2,89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Eine für 2025 gesunkene Prognose für Investitionen sei der Grund für das etwas erhöhte Kursziel, schrieb Chiara Battistini am Dienstag im Nachgang zu den Quartalszahlen des Modeherstellers./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 14:35 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: HUGO BOSS Neutral

Unternehmen:
HUGO BOSS AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
36,40 €		 Abst. Kursziel*:
9,89%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
36,93 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,31%
Analyst Name:
Chiara Battistini 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,54 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HUGO BOSS AG

17:16 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
11:56 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10:16 HUGO BOSS Buy Warburg Research
09:26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
09:26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu HUGO BOSS AG

StockXperts Hugo Boss: Viel Tristesse, aber auch Lichtblicke Hugo Boss: Viel Tristesse, aber auch Lichtblicke
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Hugo Boss auf 40 Euro - 'Neutral'
finanzen.net HUGO BOSS-Aktie fällt: Nach Umsatzrückgang im 3. Quartal pessimistischer für 2025
dpa-afx ROUNDUP 2: Hugo Boss sieht Jahresziele nun am unteren Ende der Spannen
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in der Verlustzone
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag in der Verlustzone
dpa-afx ROUNDUP: Hugo Boss sieht Jahresziele nun am unteren Ende der Spannen
Dow Jones Hugo-Boss-CFO: Versuchen, Zollbelastung "gut zu managen"
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Hugo Boss vorbörslich schwach - Umsatz enttäuscht
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Correction of a release from 24/10/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HUGO BOSS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
