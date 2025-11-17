Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX schließt tiefrot -- US-Börsen schwach -- Buffett schlägt bei Alphabet-Aktie zu -- Netflix mit Mega-Aktiensplit -- NVIDIA, Palantir, Rüstungsaktien, Amazon, Geely, DroneShield, Plug Power im Fokus
Covestro-Übernahme durch Adnoc erhält offenbar grünes Licht. VAE planen wohl Großauftrag bei Airbus. TotalEnergies: Kretinsky wird einer der größten Aktionäre. Siemens Healthineers gibt keine Bestandsgarantie für Labordiagnostik. Prosus steigert Gewinn. Warum Celonis zum ernsthaften SAP-Konkurrenten aufsteigt. SUSS MicroTec will in den kommenden Jahren weiter kräftig wachsen.
Umfrage
Glauben Sie an eine Jahresendrally beim DAX?