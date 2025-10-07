Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte zieht am Vormittag an
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Bijou Brigitte. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 41,40 EUR zu.
Das Papier von Bijou Brigitte konnte um 09:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 41,40 EUR. Die Bijou Brigitte-Aktie legte bis auf 41,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7 Bijou Brigitte-Aktien.
Bei einem Wert von 46,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 12,32 Prozent Luft nach oben. Am 03.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 19,57 Prozent Luft nach unten.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Das EPS belief sich auf 1,36 EUR gegenüber 1,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 89,00 Mio. EUR gegenüber 89,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Analysen zu Bijou Brigitte AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|22.08.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Warburg Research
|11.01.2013
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|boerse.de-Aktienbrief
|02.10.2012
|Bijou Brigitte modische Accessoires hold
|Deutsche Bank AG
|18.11.2011
|Bijou Brigitte modische Accessoires kaufen
|Geldbrief
