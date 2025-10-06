Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittag höher
Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der Stuttgart-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 41,10 EUR.
Um 12:00 Uhr stieg die Bijou Brigitte-Aktie. In der Stuttgart-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 41,10 EUR. Bei 41,20 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 40,20 EUR ging der Anteilsschein in den Stuttgart-Handel.
Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 46,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 13,14 Prozent Luft nach oben. Bei 33,35 EUR fiel das Papier am 03.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 18,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Am 06.11.2014 lud Bijou Brigitte zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2014 endete. Das EPS wurde auf 1,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 89,00 Mio. EUR gelegen.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
