Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Bijou Brigitte

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Stuttgart-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 41,00 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie musste um 12:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Stuttgart-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 41,00 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 41,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,00 EUR.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 13,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,35 EUR. Abschläge von 18,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 89,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bijou Brigitte-Aktie

Bijou Brigitte-Aktie bricht zweistellig ein: Bijou Brigitte verdient weniger

Hot Stocks heute: Bijou Brigitte springt nach Depotaufnahme an - Aktienliste Silvesterwetten

Bijou Brigitte erhält Überbrückungshilfe - Bijou Brigitte-Aktie deutlich stärker