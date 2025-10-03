DAX24.399 -0,1%Est505.647 ±0,0%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.595 -0,2%Euro1,1736 +0,1%Öl64,52 +0,3%Gold3.861 +0,1%
So bewegt sich Bijou Brigitte

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

03.10.25 12:07 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Stuttgart-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 41,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
41,50 EUR 0,70 EUR 1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie musste um 12:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Stuttgart-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 41,00 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Bijou Brigitte-Aktie bei 41,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 41,00 EUR.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 13,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,35 EUR. Abschläge von 18,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 89,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
