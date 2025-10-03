DAX24.348 -0,3%Est505.645 ±-0,0%MSCI World4.348 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.868 +0,1%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1739 +0,2%Öl64,70 +0,6%Gold3.877 +0,5%
So entwickelt sich Bijou Brigitte

Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

03.10.25 16:10 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Bijou Brigitte zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Bijou Brigitte-Aktie Gewinne aus. In der Stuttgart-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 41,30 EUR nach oben.

Die Bijou Brigitte-Aktie stieg im Stuttgart-Handel. Um 16:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 41,30 EUR. In der Spitze gewann die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 41,30 EUR. Mit einem Wert von 41,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 11,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 03.12.2024 auf bis zu 33,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bijou Brigitte-Aktie derzeit noch 19,25 Prozent Luft nach unten.

Am 06.11.2014 hat Bijou Brigitte die Kennzahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bijou Brigitte ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 89,00 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net

