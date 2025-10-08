Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte am Mittwochvormittag im Minusbereich

So entwickelt sich Bijou Brigitte

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 41,10 EUR.

Die Bijou Brigitte-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 41,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 41,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 295 Bijou Brigitte-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.06.2025 bei 46,50 EUR. Derzeit notiert die Bijou Brigitte-Aktie damit 11,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 03.12.2024 Kursverluste bis auf 33,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,98 Prozent würde die Bijou Brigitte-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bijou Brigitte veröffentlichte am 06.11.2014 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2014 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bijou Brigitte noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

