Bijou Brigitte Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Bijou Brigitte

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bijou Brigitte. Die Bijou Brigitte-Aktie rutschte in der Stuttgart-Sitzung um 0,8 Prozent auf 38,80 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bijou Brigitte nach unten. In der Stuttgart-Sitzung verlor die Aktie um 12:00 Uhr 0,8 Prozent auf 38,80 EUR. Bei 38,80 EUR markierte die Bijou Brigitte-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,80 EUR.

Bei 46,50 EUR erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Bijou Brigitte-Aktie ist somit 19,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bijou Brigitte-Aktie liegt somit 16,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2014 abgelaufenen Quartal legte Bijou Brigitte am 06.11.2014 vor. Es stand ein EPS von 1,36 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bijou Brigitte noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bijou Brigitte in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 89,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 89,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

