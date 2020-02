Zahlen am Valentinstag: Was Wirecard-Anleger von der Quartalsbilanz erwarten können

• Wirecard-Zahlen am 14. Februar• Kommen erste Einzelheiten zum KPMG-Bericht früher?• Was Analysten erwarten

In Sachen Unternehmenskommunikation hat sich der Zahlungsdienstleister Wirecard deutlich verbessert: Firmenchef Markus Braun höchstpersönlich hat auf Twitter den Termin für die Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen verkündet.

In diesem Jahr hat der DAX-Konzern den 14. Februar gewählt, um einen Überblick über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahr zu geben. Das ist rund zwei Wochen nach dem bislang üblichen Termin: Bisher hatte der Konzern stets Ende Januar einen ersten Blick in seine Bücher gewährt.

Preliminary figures for FY 2019 are ready to be communicated on February 14. We won‘t disappoint. However, the data is related to the good things we did last year. Now, we're focusing on our growth targets for this year.