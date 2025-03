Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Vormittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 72,20 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 72,20 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie legte bis auf 73,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 72,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bilfinger SE-Aktien beläuft sich auf 37.810 Stück.

Bei 74,00 EUR erreichte der Titel am 05.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 2,49 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,50 EUR am 17.04.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,91 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,22 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Bilfinger SE-Aktie bei 70,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 14.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 2,89 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,28 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,40 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1,20 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Bilfinger SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Bilfinger SE.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,46 EUR je Bilfinger SE-Aktie belaufen.

