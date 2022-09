BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag mit KursVerlusten

Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 142,40 EUR abwärts. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 141,25 EUR ab. Bei 145,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 15.108 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Am 29.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 332,00 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 111,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 27,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 223,86 USD angegeben.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 08.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,45 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 10,77 EUR je Aktie erzielt worden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.200,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 39,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.308,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2022 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 15.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 34,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

