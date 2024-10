BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,5 Prozent auf 118,09 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:50 Uhr rutschte die BioNTech (ADRs)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,5 Prozent auf 118,09 USD ab. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 115,27 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,92 USD. Bisher wurden via NASDAQ 30.043 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 131,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 11,14 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 76,55 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 129,20 USD.

Am 05.08.2024 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,66 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 138,55 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 182,51 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BioNTech (ADRs) am 04.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -2,362 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie vor Kurssprung? Morgan Stanley sieht kräftiges Aufwärtspotenzial durch Krebsimmuntherapie

BioNTech-Aktie dennoch in Rot: Deutsche Bank erhöht Kursziel für BioNTech

Neue Kaufempfehlung: Jefferies hebt Kursziel von BioNTech deutlich an - Aktie profitiert