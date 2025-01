BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag nahe Nulllinie

Blick auf BioNTech (ADRs)-Kurs

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 115,41 USD bewegte sich die BioNTech (ADRs)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 15:48 Uhr bei der BioNTech (ADRs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 115,41 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 115,95 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 115,40 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 115,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 7.967 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 18.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,72 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 76,55 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 136,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 04.11.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,73 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,41 Prozent auf 1,37 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 973,94 Mio. USD in den Büchern gestanden.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 10.03.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 31.03.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -3,097 EUR je Aktie aus.

