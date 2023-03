BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 2,1 Prozent auf 130,70 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 131,80 USD. Bei 128,45 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 155.280 Aktien.

Bei einem Wert von 189,07 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.03.2022). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 30,87 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 117,08 USD am 23.06.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 200,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022 vor. Das EPS lag bei 6,98 EUR. Im letzten Jahr hatte BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 12,35 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.461,20 EUR – eine Minderung von 43,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.087,30 EUR eingefahren.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 29.03.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 35,36 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

