BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) büßt am Mittag ein

Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 137,60 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 135,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 136,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.480 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 29.11.2021 markierte das Papier bei 332,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 58,55 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 111,30 EUR am 08.03.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 223,86 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,45 EUR. Im Vorjahresviertel waren 10,77 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 3.200,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.308,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 39,72 Prozent verringert.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 07.11.2022 präsentieren. BioNTech (ADRs) dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.11.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 33,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

