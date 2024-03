BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagnachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 89,81 USD.

Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich um 16:07 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 1,2 Prozent auf 89,81 USD ab. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 89,45 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 89,89 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 74.626 Stück.

Am 23.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 136,92 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 52,45 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.10.2023 bei 88,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 2,01 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2022 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 126,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 06.11.2023 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 74,13 Prozent zurück. Hier wurden 895,30 EUR gegenüber 3.461,20 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 01.04.2025 dürfte BioNTech (ADRs) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Moderna mit Umsatz- und Ergebniseinbruch: Moderna-Aktie dennoch in Grün

BioNTech-Aktie leichter: Gericht weist Klage gegen BioNTech wegen möglichem Impfschaden ab

BioNTech-Aktie in Grün: Entscheidung im Zivilprozess gegen BioNTech - Klage abgewiesen