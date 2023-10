BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 108,07 USD abwärts.

Um 16:07 Uhr fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im NASDAQ Bsc-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 108,07 USD ab. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 107,26 USD ein. Bei 108,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 67.700 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 16.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,99 USD an. 74,87 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 95,51 USD fiel das Papier am 08.08.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 13,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 142,29 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,79 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 6,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 94,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 167,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.200,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q3 2023 wird am 06.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2024 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,21 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

