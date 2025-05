BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteuert sich am Donnerstagnachmittag

So entwickelt sich BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 93,05 USD zu.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 93,05 USD. Bei 94,58 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 94,58 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 26.651 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,24 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 21,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 131,67 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 05.05.2025 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,82 USD gegenüber -1,42 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 192,39 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 203,61 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 04.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 11.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -5,514 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

