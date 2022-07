BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagmittag mit Kursplus

Die Aktie legte um 08.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 165,00 EUR zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 166,30 EUR an. Bei 165,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 39.685 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2021 auf bis zu 395,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 58,23 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,25 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 230,57 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,24 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BioNTech (ADRs) ein EPS von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 211,20 Prozent auf 6.374,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.048,40 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 34,87 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Impfstoff-Aktie Valneva: Dickes Kursplus dank Pfizer

Hot Stocks heute: GAP DOWN im Markt - Trader gehen antizyklisch LONG - BioNTech liefert zusätzlich 100 Mio. Impfdosen nach Amerika

BioNTech- und Pfizer-Aktien ziehen an: USA ordern mehr als 100 Millionen Dosen Corona-Impfstoff bei BioNTech/Pfizer

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com