BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Freitagmittag schwächer

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 146,45 EUR. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 145,30 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 147,60 EUR. Zuletzt wechselten 9.025 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 332,00 EUR erreichte der Titel am 29.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 55,89 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (111,30 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 223,86 USD.

Am 08.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,77 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 39,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.308,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q3 2022 wird am 07.11.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 15.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 34,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com