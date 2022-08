BioNTech (ADRs) Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 153,00 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 152,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 152,20 EUR. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.219 Aktien.

Am 11.08.2021 markierte das Papier bei 395,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 61,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (111,30 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 223,86 USD.

Am 08.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 6,45 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 10,77 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat BioNTech (ADRs) mit einem Umsatz von insgesamt 3.200,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.308,50 EUR erwirtschaftet worden waren, um 39,72 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 15.11.2023 erwartet.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 34,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com