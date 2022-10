BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Montagmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 1,6 Prozent auf 138,10 EUR. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 137,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 138,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.444 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei 332,00 EUR erreichte der Titel am 29.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 58,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (111,30 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 24,08 Prozent sinken.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 223,86 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,45 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10,77 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 39,72 Prozent auf 3.200,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.308,50 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 07.11.2022 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 15.11.2023 dürfte BioNTech (ADRs) die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 33,58 EUR je Aktie aus.

